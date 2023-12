Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Canale 5 batte Rai1. Signorini gongola, Boni perde appeal, bizzarro testa a testa tra Ale&Franz e Augias

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di lunedì 11 dicembre 2023 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, serie tv, film, reality e attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Su Rai 1 nuovo appuntamento con «Il metodo Fenoglio» su Canale 5 è andato in onda «Grande Fratello», vediamo ora le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.

Pagelle ascolti tv: il podio

Temptation Island, ops scusate Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini ruba i contenuti e i personaggi al programma di Maria De Filippi, ma l'effetto non è lo stesso.

Certo per i fedeli del trash il triangolo amoroso Greta-Perla-Mirko piace, nonostante i protagonisti non abbiano verve. Il Gf ieri è stato scelto da 2.905.000 spettatori con uno share del 22.4%

Ultima puntata de Il metodo Fenoglio su Rai1, dal titolo "L'estate fredda". Nel finale di stagione della fiction con Alessio Boni, Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua e Francesco Centorame non sono mancati i colpi di scena, ma non sono bastati. La serie è stata seguita da 3.197.000 spettatori pari al 18.1%.

Ieri su Italia 1 è andato in onda Survive the Game, film del 2021 con Bruce Willis, uno tra gli ultimi film girati dall'attore prima della malattia che lo ha colpito. La pellicola è stata seguita da 1.044.000 spettatori (5.7%).

Ale&Franz e Augias, un testa a testa bizzarro

Secondo appuntamento su Rai 2 con Ale e Franz (Alessandro Besentini e Francesco Villa) con Rai Duo. Il talk ripercorre i 30 anni di carriera del duo comico, è stato seguito da 1.000.000 spettatori pari al 5.5%.

Secondo appuntamento con Corrado Augias e il suo nuovo programma di approfondimento su La7, "La Torre di Babele", in cui vengono affrontati temi di importanza storica con riflessi d'attualità sul presente. é' stato seguito da 1.058.000 spettatori e il 5.5%.

Le inchieste appassionano

Nicola Porro è tornato con l'approfondimento di Quarta Repubblica: ieri si è parlato dello scontro su Anna Paola Concia che era stata nominata come una delle garanti del progetto di «Educazione alle relazioni» e delle polemiche intorno alla prima della Scala di Milano, dove una persona che ha gridato Viva l’Italia anti-fascista è stata identificata dalla Digos. Il programma è stato seguito da 634.000 spettatori (4.4%).

E' tornato su Rai 3 il programma di inchieste e approfondimento condotto da Salvo Sottile. Nella puntata di lunedì 11 dicembre si è parlato dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, oltre alla seconda parte dell’indagine sui presunti legami tra l’imprenditoria del Nord e la mafia siciliana. A seguire, i servizi sullo scandalo che ha travolto il Comune di Santa Marinella e un viaggio nei centri non autorizzati che effettuano ritocchi e interventi di medicina estetica. Il talk è stato seguito da 628.000 spettatori pari al 3.8%.

Gli altri

Gialappashow best of. Il meglio delle 8 puntate del programma sono state mandate in onda. Il padone di casa, Mago Forest, ci ha accompagnato ieri sera attraverso un viaggio tra i momenti migliori di questa edizione del programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia. Lo show è stato seguito da 512.000 spettatori con il 3.1%.

Gabriele Corsi è ancora in versione dottor Stranamore, ma il risultato (almeno per l'Auditel) non è lo stesso. La nuova puntata de Il Contadino cerca moglie in onda su Canale Nove ieri ha totalizzato 534.000 spettatori con il 2.8%