Mirko Brunetti a Verissimo: «Io e Perla eravamo a un passo dal matrimonio. Ora non provo più nulla né per lei né per Greta»

Dall'eliminazione al «Grande Fratello» al triangolo amoroso con Perla Vatiero e Greta Rossetti, Mirko Brunetti si è raccontato oggi ai microfoni di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, l'imprenditore ha parlato di amore, carriera e molto altro.

L'intervista

Intervistato da Silvia Toffanin, l'ex concorrente del reality di Canale 5 ha parlato del suo rapporto con le sue ex fidanzate, Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrambe partecipanti della trasmissione di Alfonso Signorini. «Quando sono uscito da Temptation Island ho messo un punto alla mia storia con Perla. Sono stati cinque anni molto belli. L'amore che si costruisce in cinque anni non può essere paragonato ad un innamoramento di tre mesi. Quello che c'è stato tra me è Greta è stato molto intenso, ma noi non siamo stati in grado di gestirlo. Siamo stati immaturi», ha detto Mirko Brunetti. Sulla sua attuale situazione sentimentale, l'ex concorrente del Grande Fratello ha poi rivelato: «Per Greta provo ancora dei sentimenti, ma non sono più innamorato. Ma io e Greta abbiamo due vite molto diverse. Ora mi vedo un po' lontano da lei». Ripercorrendo la separazione tra lui e Perla, Mirko ha confessato di essere stato vicino alle nozze: «Io e Perla eravamo a un passo dal matrimonio. Era una relazione tossica. Ci limitavamo. Io mi ero completamente annullato. Lei in quel momento non si ritrovava nella vita che stava vivendo. Io ho cercato di aiutarla, ma poi a Temptation abbiamo preso due strade diverse. Lì mi auguravo di ritrovare la forza, sognavo il lieto fine. Lì dentro abbiamo capito che era meglio dividersi. La situazione era diventata pesante. Io mentalmente non ero molto lucido. Era giusto che lei trovasse la forza». Sulla sua esperienza al Grande Fratello, Brunetti ha poi detto: «Io non sono entrato al GF per prendere una decisione. Con Perla la relazione era chiusa da tempo, mentre con Greta eravamo in pausa. Greta ha visto delle cose che l'hanno turbata, ma io anche ho visto degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti. Le nostre sono storie nate in tv, ma l'intimità dovrebbe sempre rimanere». Infine, il chiarimento sulle voci della presunta gravidanza di Greta, confermata anche dalla mamma di lei sulle storie di Instagram: «C'è stato un momento in cui abbiamo avuto il sospetto di una gravidanza, ma fortunatamente non era così».