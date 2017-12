© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver vinto, anche ilsi aggiunge al palmares di, proclamatodanella finale dello show del sabato sera dell'ammiraglia Rai.Anche se leggermente influenzato, Carta si è esibito e ha vinto, con una imitazione di, il leader degli Aerosmith. In classifica lo seguono al secondo postoe al terzoQualcuno ha espresso delusione per il quinto posto di, che per molti avrebbe meritato il podio. La stessaa capo della giuria, nel corso della trasmissione si è rammaricata di non averla valorizzata.