Tale e Quale Show, Malgioglio smonta Jo Squillo: «Altro che Paradiso, mi hai mandato all'inferno». La reazione della cantante. La classifica

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio non si trattiene. Il paroliere senza peli sulla lingua, si è confermato tale nella puntata andata in onda ieri sera su Rai 1. Durante il programma condotto da Carlo Conti, mentre gli altri componenti della giuria (Giorgio Panariello e Loretta Goggi) sembra tendano sempre a indorare la pillola, Malgioglio va giù diretto. La prima a scendere in campo è stata Jo Squillo che ha portato “Il Paradiso” di Patty Pravo.

Ci si aspettava una super performance dall'attivista milanese, invece non è andata così.

Malgioglio fa il verso ad Arisa: «Cerco marito fra i 48 e i 49 anni, a cui piaccia solo il mio ciuffo»

Tale e Quale Show, Malgioglio on fire su Jo Squillo

«Non ho visto il Paradiso, mi hai mandato all’inferno e non ho visto nemmeno il purgatorio», Zia Malgy ha sentenziato aggiungendo che per lui la cantante ha una voce «stridula». Senza filtri Cristiano ha detto: «C’era Jo Squillo e basta, con la parrucca», ha concluso. Con poco interesse la cantante ha semplicemente replicato: «Va bene grazie mille», spengendo così ogni potenziale polemica.

Malgioglio è tornato single? «Non posso trasferirmi a Istanbul e questo è un problema per il nostro amore»

La reazione del web

Peccato che nel frattempo sui social la discussione era intanto partita. E in molti ha dato ragione a Malgioglio definendolo «duro ma giusto». E forse è proprio per questo suo carattere che Maria De Filippi lo ha confermato come giurato anche ad Amici 23.

La classifica

La seconda puntata si è conclusa vediamo dunque la classifica generale: primo posto ax aequo per Licitra e Mongiovì.

Lorenzo Licitra ha cantato “Sign of the Times” di Harry Styles (5 punti dati a Ginevra Lamborghini). Ottiene 64 punti

Ilaria Mongiovì ha cantato “Beautiful that Way” di Noa (5 punti dati a Pamela Prati). Ottiene 64 punti

Gaudiano ha cantato “Vieni da me” di Francesco Sarcina (5 punti dati a Licitra). Conquista 57 punti

Jasmine Rotolo ha cantato “Fame” Irene Cara (5 punti dati a Gaudiano). 53 punti

Pamela Prati ha cantato “Sentimentale” di Wanda Osiris (5 punti dati a Jasmine Rotolo). 49 punti

Ginevra Lamborghini ha cantato “Ci pensiamo domani” di Angelina Mango (5 punti dati ad Alex Belli). 46 punti

Maria Teresa Ruta ha cantato “La pioggia” di Gigliola Cinquetti (5 punti dati a Ilaria Mongiovì). 44 punti

Scialpi ha cantato “Il carrozzone” di Renato Zero (5 punti dati a Maria Teresa Ruta). 40 punti

Alex Belli ha cantato “Piccola Stella senza cielo” di Ligabue (5 punti dati a Pamela Prati). 38 punti

Jo Squillo ha cantato “Il Paradiso” di Patty Pravo (5 punti dati a Pamela Prati). 29 punti

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni hanno cantato ” Stayin’ Alive” dei Bee Gees (5 punti dati a Pamela Prati). 20 punti