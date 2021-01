Sanremo 2021, Rai: «Si farà nel rispetto dei protocolli sanitari». Ci sarà anche Matilda De Angelis

Sanremo 2021 si farà, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari e delle disposizioni previste nei vari dpcm del governo. Lo assicura la Rai in una nota che risponde alle polemiche degli ultimi giorni. «La Rai e il direttore artistico del Festival di Sanremo stanno lavorando insieme da mesi alla 71esima edizione - sottolinea Viale Mazzini nella nota - avendo come primo obiettivo la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte».

«I protocolli sanitari - spiega la Rai - prevedono ovviamente all'interno del Teatro Ariston le regole che sono state applicate nel pieno rispetto delle normative previste dai vari dpcm e che continuano a garantire livelli di sicurezza adeguati a tutti i programmi televisivi. Si sta lavorando per una sala stampa che possa consentire le attività necessarie al lavoro dei giornalisti nelle condizioni di massima sicurezza».

«Il Festival di Sanremo - sottolinea ancora Viale Mazzini - è un appuntamento importante per la Rai, per il suo pubblico e per l'industria musicale, tra i settori particolarmente colpiti dalla pandemia, in linea con l'impegno che l'azienda sta portando avanti da marzo scorso per moltiplicare la propria offerta sulle varie piattaforme mettendosi a disposizione di tutto il mondo dello spettacolo. L'azienda - conclude la nota - ringrazia i dipendenti e il direttore artistico che stanno lavorando senza risparmio di energie a questa particolare edizione».

Matilda De Angelis conduttrice per una sera

«Sono giornate complicate, ma abbiamo anche una bella notizia: oltre a Elodie, come co-conduttrice per una sera abbiamo chiuso con Matilda De Angelis che sta avendo un grande successo con 'The Undoing', la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant. Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l'occasione per farla conoscere ancora di più». Lo annuncia il conduttore e direttore artistica del Festival di Sanremo, Amadeus, in un'intervista al Corriere della Sera.

