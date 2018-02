La serata si apre con il brivido di un incursore in giubbotto blu che sale sul palco eludendo i controlli: «Sono due mesi che cerco un contatto con il procuratore della Repubblica», dice prima di essere portato via. «Faccio il Pippo Baudo della situazione», reagisce pronto Fiorello. Poi dilaga: «Domani qui viene Gentiloni», si rivolge al dg Rai Mario Orfeo in platea scherzando sulle elezioni: «Occhio che il 4 marzo arriva, se vince il toy boy di Orietta Berti, si va a casa poi». Ne ha per le canzoni («Il preludio di Chopin a confronto è una samba»), per i superospiti («La Rai non bada a spese, io sarò pagato in bitcoin e per avermi su Rai1 Orfeo ne pagherebbe a chilate»), per Baglioni e Morandi («si parlava di scimmiette clonate, loro sono come minimo alla terza copia»). E non esclude l'ipotesi di un ritorno sul palco sabato («Se Orfeo mi raddoppia i bitcoin...). E se il segretario Pd Matteo Renzi in un tweet scrive che