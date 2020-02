Sanremo 2020, scaletta prima serata: i 12 cantanti in gara e gli ospiti

Sanremo 2020, scaletta con gli ospiti della prima serata: è tutto pronto per la settantesima edizione edizione del Festival in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio dalle 20.40 di oggi . Il festival più famosa d'Italia quest'anno sarà condotto da Amadeus, presentatore e direttore artistico, con il coinvolgimento di Tiziano Ferro. C'è molta attesa per le esibizioni dei cantanti in gara che presentaranno le loro canzoni. Grande varietà di generi, dal pop al rock, rap e qualche sfumatura jazz, con importanti nomi del panorama nazionale. Tanti i temi toccati nei testi: l'amore, in ogni sua forma, i ricordi, la forza di rialzarsi e non manca qualche ritratto della società di oggi.



Scaletta: inizia Irene Grandi, ultimo Gualazzi

Ecco la scaletta della prima serata di Sanremo . Saràad aprire la gara dei Big al 70esimo Festival di Sanremo. Ultimo Raphael Gualazzi. Questo l'ordine di uscita dei cantanti questa sera:

Irene Grandi (testo e significato di "Finalmente io")

Marco Masini (testo e significato di “Il confronto”)

Rita Pavone (testo e significato di “Niente (Resilienza 74)”)

Achille Lauro (testo e significato di "Me ne frego")

Diodato (testo e significato di "Fai rumore")

Le Vibrazioni (testo e significato di “Dov’è”)

Anastasio (testo e significato di "Rosso di Rabbia")

Elodie (testo e significato di “Andromeda”)

Bugo e Morgan (testo e significato di "Sincero")

Alberto Urso (testo e significato di "Il Sole ad Est")

Riki (testo e significato di “Lo sappiamo entrambi”)

Raphael Gualazzi (testo e significato di “Carioca”)

A votare, oggi e domani, sarà la giuria demoscopica.

Ecco gli ospiti della prima serata.