Sanremo, problemi audio: ira Twitter Bocelli-Baglioni, il duetto emoziona Diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È partita al teatro dell'Ariston la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 Claudio Baglioni ha aperto il Festival cantando insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio "Via", circondato dai ballerini acrobati coreografati da Giuliano Peparini, che già hanno accompagnato Baglioni nel tour dei 50 anni di carriera. Baglioni in classico smoking nero, mentre Claudio Bisio sfoggia un'estrosa giacca di paillettes. Virginia Raffaele in abito lungo bianco e nero. «Sanremo è un percorso entusiasmante che serve a collegare percorsi diversi», ha esordito il direttore artistico, o "dirottatore artistico", come lui stesso ama definirsi. «Magari è l'ultima volta», ha esordito.- Francesco Renga è il primo a salire sul palco dell'Ariston per la sua esibizione con "Aspetto che torni".- Nino D'Angelo e Livio Cori sono i secondi a esibirsi con il brano "Un'altra Luce". Polemiche e ironie su Twitter per il suo napoletano che non viene ben capito.- Arriva Nek con la sua "Mi farò trovare pronto"Grande calore dal pubblico che urla "Bravi" e "Grandi" ai tre conduttori che portano avanti la serata tra gag e finti malintesi dopo il primo stacco pubblicitario. Su Twitter invece qualche polemica per presunti problemi audio.- The Zen Circus sul palco con "L'amore è una dittatura". Per la coreografia due sbandieratori vestiti di nero con elmetti.- Dopo la partecipazione a Sanremo nel 2015 torna in gara il trio de "Il Volo" con "Musica che resta".- Loredana Berté vestita di pelle intona la sua "Cosa ti aspetti da me".- Andrea Bocelli, primo super ospite, sale sul palco al pianoforte e duetta con Claudio Baglioni.Nella prima serata si esibiranno tutti i cantanti in gara, giudicati dal televoto (40%), dalla giuria demoscopica (30%) e dai giornalisti della sala stampa (30%).Tra gli ospiti questa sera è atteso Andrea Bocelli, che festeggerà i 25 anni dalla sua vittoria tre le Nuove Proposte con "Il mare calmo della sera", in un ideale passaggio di testimone al figlio Matteo, che a 20 anni, ha debuttato con il padre nel brano «Fall on Me» - canzone scelta dalla Disney come traccia portante del film «Lo Schiaccianoci e i sette regni» e contenuta nell'album «Sì». Ci sarà anche Giorgia per festeggiare i 25 anni di "E poi", il brano che segnò l'esordio tra i Giovani. A completare il quartetto di presentatori ci sarà Claudio Santamaria, mentre tornerà a Sanremo anche Pierfrancesco Favino per un numero con Virginia Raffaele.