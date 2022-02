Sangiovanni, testo e significato di Farfalle: la canzone di Sanremo 2022

Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, debutta sul prestigioso palco del Festival della Canzone Italiana. Il giovane cantante di Vicenza, che il 9 gennaio 2022 ha compiuto 19 anni, ha lasciato al quarto anno il liceo per partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Durante la partecipazione al reality ha pubblicato i singoli “Lady”, “Tutta la notte” e “Hype”. Il 14 maggio 2021 è uscito per Sugar Music il primo EP omonimo del cantante, che ha rapidamente scalato le classifiche degli album musicali e che in due settimane gli è valso il suo primo disco di platino, a cui se ne è aggiunto un secondo nel successivo luglio e un altro ancora a settembre per le oltre 150000 copie vendute. Ha scelto il suo pseudonimo perché sua madre gli diceva che non aveva «la faccia di un santo».

Cover: “A muso duro” di Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia.

Autori e significato - In Farfalle Sangiovanni racconta la libertà nei rapporti quotidiani, circondato da persone che ti fanno sentire una certa quantità di ossigeno e ti lasciano respirare, attraverso una fotografia narrativa semplice che rileva l’originalità della sua scrittura di autore, mai banale. La canzone, scritta con Alessandro La Cava, è un brano dal ritmo up tempo con un testo introspettivo, prodotta da Zef ed ITACA, team produttivo di Merk & Kremont.

Il testo di Farfalle

(di Sangiovanni – A. La Cava – S. Tognini – A. La Cava)

Hai una casa un po’ piccola

Sembra fatta per te

È diventata la nostra

Da quando hai appiccicato

Tutti i momenti

Che hai passato con me

Sopra il frigorifero

C’è la mia faccia

E mi fa ridere

Che sono da tutte le parti

Girando gli angoli di questo mondo

Non posso trovarmi in un luogo migliore

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Hai un elastico

Tra i capelli

Per tenerci legati

Non ho nulla

A parte te

Che mi faccia respirare

Sei una botta di ossigeno

In mezzo all’industria

La vita è un po’ tossica

Strappi un sorriso

Quando mi guardi con quegli occhi lucidi

Non sento i limiti nel mio futuro

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Sei una boccata d’aria