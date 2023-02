Sangiovanni e Morandi duettano a Sanremo: «Gianni dai, sei fuori dal circuito ormai»

Sangiovanni canta con Morandi il successo senza tempo «Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte» nella versione 2.0 prodotta da Shablo. L'arista, con un look nuovo, inizia il featuring con «zio Gianni» che lo invita incomincirae il brano, rivisitato, che scatena il pubblico dell'Ariston.



Il duetto

Dopo 60 anni il brano acquista una nuova vita. Ai due artisti vengono consegnati i firoi di Sanremo e dopo una serie di battute, sul «boomerismo» di Morandi, i due si abbracciano complimentandosi a vicenda: due generazioni a confronto che però conquistano i telespettatori e gli utenti social.

due big che litigano dietro le quinte buttandosi bicchieri d’acqua addosso

intanto gianni morandi e san giovanni: #sanremo2023 pic.twitter.com/owXhugQCeO — jude 💐 (@starkerwiitch) February 9, 2023



Il brano



Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte/Meglio il madison è un singolo di Gianni Morandi pubblicato nel 1962. Entrambi i brani sono stati composti per la parte musicale da Luis Enriquez, nel testo da Franco Migliacci ed editi da Universal Music Group.

È stato il 7º singolo più venduto al mondo del 1963, raggiungendo il terzo posto come posizione massima settimanale.

Nel 1964 Morandi canta la versione in castigliano intitolata Busca una excusa per il mercato spagnolo, testo di Martinez, (Rca Victor, 3-20857), inserita nella compilation Italia canta en español (Rca Victor, lpc-52-979), pubblicata in Colombia.