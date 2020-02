J-Ax a Verissimo : «Ecco perché ho chiuso con Fedez e con gli Articolo 31». Silvia Toffanin reagisce così. Oggi pomeriggio, il rapper milanese è stato ospite del salotto di Canale 5. E si è raccontato tra carriera e vita privata. Poi la sua versione sul divrozio lavorativo prima con gli Articolo 31 e poi con Fedez.

Ecco le parole di J-Ax: «Le band si sciolgono perché ognuno ha qualcosa da ridire sull'altro. Però non ho voluto mai spiegare cosa è successo con gli Articoli 31, perché ognuno ha il suo punto di vista. Come quando finisce una storia d'amore. Ho preferito non parlare male di nessuno. Con Fedez abbiamo fatto un pezzo di storia della musica italiana. Abbiamo fatto delle grandi cose». Silvia Toffanin ringrazia l'artista per aver risposto alla domanda su Fedez.

Poi J-Ax si scioglie parlando del figlioletto di tre anni: «È un tornado, è me all'ennesima potenza. Quando sono a casa, sono io che porto il bambino all'asilo, la sera gli faccio il bagnetto. È un privilegio che il successo non ti può dare».

Ultimo aggiornamento: 2 Febbraio, 17:46

