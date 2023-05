Roger Waters vestito da SS durante un concerto a Berlino, la polizia apre un'indagine per istigazione all'odio

La polizia tedesca ha annunciato di aver aperto un'indagine per le presunte provocazioni fatte in occasione di in un recente concerto da Roger Waters: l'ex Pink Floyd avrebbe indossato un abito che evocherebbe un ufficiale delle SS. «Stiamo indagando su sospetti di istigazione all'odio perché gli abiti indossati sul palco potrebbero glorificare o giustificare il regime nazionalsocialista e disturbare la quiete pubblica», ha detto un portavoce della polizia, Martin Halweg ad AFP.

Roger Waters condanna l'invasione Russa dell'Ucraina con riserva

Le immagini pubblicate sui social network mostrano in particolare Waters con indosso un lungo cappotto nero e bracciali rossi durante il concerto che si è svolto il 17 a Berlino.

Andy Vermaut shares:Roger Waters Under Investigation by German Police For “Suspected Incitement”: Former Pink Floyd member is accused of displaying anti-semitic iconography.



Roger Waters Under Investigation by German Police For “Suspected… Thank you. https://t.co/SWeIul0AuM pic.twitter.com/ZCV15wChTI

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) May 26, 2023