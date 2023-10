Rocco Siffredi a Domenica In: dalla decisione di fare il pornoattore ai motivi del ritiro, chi è l'attore porno più famoso d'Italia

Torna come ogni domenica pomeriggio l'appuntamento con «Domenica In», il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Da Pamela Prati a Enrico Brignano, passando per Fabrizio Corona, saranno moltissimi gli ospiti presenti nella terza puntata della stagione. Tra questi, anche Rocco Siffredi, che parlerà della partecipazione di suo figlio Lorenzo Tano a Ballando con le stelle, che già sta suscitando diverse critiche.

La carriera

Nato a Ortona (Chieti) il 4 maggio del 1964 (ha 59 anni), Rocco Siffredi - pseudonimo di Rocco Antonio Tano - inizia a lavorare nella marina mercantile a 16 anni. Due anni dopo decide di raggiungere il fratello a Parigi per lavorare nel suo ristorante, Nel 1984 incontra in un locale a luci rosse Gabriel Pontello, protagonista e produttore porno francese degli anni ottanta che gli apre le porte al porno presentandolo al produttore Marc Dorcel e al regista Michel Ricaud. Con loro prende parte al suo primo film, "Belle d'amour". Nel tentativo di intraprendere una carriera da modello, si trasferisce a Londra, dove diventa indossatore per l'agenzia Garwin's. L'esperienza dura poco, poiché quasi subito viene contattato da Teresa Orlowski per rientrare nel mondo del porno. Nel 1987 recita nel suo primo film italiano, "Fantastica Moana", e poi si trasferisce a Los Angeles, dove partecipa ad altre pellicole di successo e riceve numerosi premi. Da lì la sua carriera prende il via, diventando il pornoattore italiano più famoso. Oltre al cinema, però, Rocco Siffredi è stato testimonial di diverse pubblicità, è comparso in alcune fiction TV, ha partecipato al reality «L'isola dei Famosi» nel 2015 ed è stato anche protagonista con la sua famiglia di un suo programma, chiamato «Casa Siffredi».

La decisione di fare il pornoattore

Quella di fare il pornoattore è stata una decisione che i genitori hanno accettato senza problemi: «Due grandi genitori che augurerei a chiunque, di quelli che prima di tutto sono per la felicità dei figli e che insegnano i valori importanti. Se non mangiavo mio padre mi rompeva i piatti in testa, se mancavo di rispetto alla zia mi prendevo due sberle, soldi in tasca ne avevano pochi. Eravamo sei figli e mia madre doveva risparmiare. Quando hanno capito che volevo fare questo lavoro, ho trovato due complici».

La vita privata

Sposato dal 1993 con l'ex collega ungherese Rozsa Tassi, conosciuta con lo pseudonimo di Rosa Caracciolo, la coppia ha due figli: Lorenzo Tano (nato nel 1996) e Leonardo Tano (nato nel 1999). Eletta nel 1990 come Miss Ungheria, Rosa si è trasferita a Cannes per lavoro nel 1993, e lì ha conosciuto Rocco in occasione degli Hot d’or, la palma d’oro dei film per adulti. Da oltre 15 anni la famiglia vive stabilmente a Budapest. Per amore della moglie, Rocco Siffredi ha annunciato più volte il ritiro dal porno, prima nel 2004 e poi nel 2015: «Ho parlato con mia moglie e ha detto che è solo un problema mio, non appartiene a lei e ai ragazzi. E lei mi disse "Hai deciso di fermarti, noi non te l’abbiamo mai chiesto. Quindi se vuoi tornare, puoi farlo"». Tuttavia, dopo un lungo periodo di prestazioni ad alta intensità e con molto tempo lontano dalla sua casa, Siffredi ha annunciato ancora una volta il suo ritiro nel 2015 (seguito da un secondo ritorno alle scene nel marzo 2017) per il bene del suo matrimonio, affermando: «Oggi posso vedere che mia moglie è la priorità assoluta. Lei merita di avere quello che voleva dal primo giorno, di essere solo con me senza condividermi con altre ragazze». La decisione di abbandonare definitivamente il porno è arrivata durante la partecipazione a «L’Isola dei Famosi», dove avrebbe detto a un suo amico che «non mi sono mai sentito così "nudo" come allora. Ero tutto solo e mi ha dato molto tempo per pensare a quello che è importante. E ho realizzato che non voglio perdere mia moglie».