Rocco Siffredi, il porno e l'appello ai giovani: «Non imitateci»

(Adnkronos) - Un appello ai giovani lanciato da Rocco Siffredi oggi su Rai2, nel corso della prima puntata della seconda stagione di 'BellaMà', il talent di parola della tv italiana in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17, ideato e condotto da Pierluigi Diaco.

Primo ospite della stagione il pornodivo che, insieme ai 25 ragazzi del cast, esponenti della Generazione Z (18-25 anni), e ai 25 boomer (over 55 anni), ha parlato di come la pornografia influisce sull’educazione sessuale.

Durante l’intervista con Diaco, Siffredi ha dichiarato: “Sono oltre quindici anni che dico la pornografia sta crescendo una generazione di pornostar, ma il porno è tutto romanzato, chi lo fa sa come farlo”. E ancora: “Si dice che già dai sette anni i bambini accedono ai siti porno free e allora perché chi poteva bloccarli non l’ha fatto?”. In chiusura di programma Siffredi ha quindi lanciato un appello ai giovani: “Fate le cose per voi, non per i social, per avere un like in più. Ricordate: quello che facciamo noi è fatto da professionisti, non imitateci in maniera sbagliata, perché vi fate male”.

La puntata integrale di 'BellaMà' di oggi, lunedì 11 settembre, come sempre sarà disponibile su RaiPlay dalle ore 18.