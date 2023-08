Arisa nuda, Rocco Siffredi e la proposta 'indecente': «Facciamo un porno insieme»

Anche Rocco Siffredi non è rimasto impassibile agli scatti pubblicati da Arisa. La cantante, nuda su Instagram, ha lanciato un appello: «Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio».

L'annuncio proseguiva con l'offerta di «verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina.

Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie».

Ad esprimere le proprie intenzioni serie è stato il pornoattore Rocco Siffredi che ha così risposto all'annuncio.

L'appello di Arisa

La cantante ha creato scalpore con le immagini di sé nuda sui social. Non è la prima volta che posa in deshabille, ma questa volta ad accompagnare gli scatti provocanti c'era proprio l'annuncio di una ricerca di marito.

La proposta di Rocco Siffredi

«Arisa test of real italian beauty. Arisa facciamo finalmente un porno educativo e romantico come solo tu potresti fare», ha scritto l'attore nelle sue Instagram stories.

Già due anni fa, l'attore si era proposto per un film insieme: «Arisa è sexy a livelli surreali. Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata...».

Si tratterà di un'altra proposta lasciata in sospeso o questa volta la cantante si sentirà pronta ad assecondare il re del porno italiano?