Ringo Starr improvvisa un concerto a Nizza per il suo compleanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circondato da famiglia, amici e fan, Ringo Starr ha festeggiato il 7 luglio il settantottesimo compleanno a Nizza, con un concerto a sorpresa all’Hard Rock Cafè, in nome del messaggio "Peace and Love". Reduce dall’esibizione allo Sporting di Montecarlo, l’ex batterista dei Beatles è in tour in Europa con la All Starr Benad - composta da Steve Lukather, Gregg Rolie, Graham Gouldman, Warren Ham, Gregg Bissonette e Colin Hay - per presentare i suoi successi e i brani del suo nono album di inediti, "Give more love". L’8 luglio sarà a Lucca per il Summer Festival, il 9 in piazza Castello a Marostica e l’11 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.