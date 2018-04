di Gloria Satta

Week end dominato da "Rampage - furia animale", l'action movie interpretato da Dwayne Johnson che incassa 1.255.042 euro, ma lo segue la commedia di Daniele Luchetti "Io sono Tempesta" che alla prima uscita totalizza l'ottimo risultato di 790.335. Terza posizione al box office per il thriller d'azione "Nella tana dei lupi" (1.747.798), seguito dal fanta-film di Spielberg "Ready Player One" (4.369.633), da "I segreti di Wind River" (832.025), dal cartoon "Sherlock Gnomes" (311.330).In settima posizione della top ten degli incassi si piazza "A quiet place" - un posto tranquillo" totalizzando 869.226, seguito da "Il sole a mezzanotte - Midnigth Sun" (3.234.285) e "The Happy Prince" (208.502).