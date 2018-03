Pomeriggio 5, Barbara D'Urso dedica la puntata a Frizzi: "Non dimenticheremo mai la tua gentilezza"

Frizzi sperava di farcela. Raffaella Carrà: "Mi disse che provava dolore, ma che seguiva tutte le cure"

Giornata dinel mondo dello spettacolo per la. Ancheha voluto ricordare il suo amato collega dedicandogli l'intera puntata, ripercorrendo la sua vita e la carriera con gli ospiti in studio e tanti filmati.Questa mattina la conduttrice napoletana ha ricordato Fabrizio Frizzi: “Ho avuto la grande fortuna di essere tua amica.... Non potremo mai dimenticare la tua umanità e la tua gentilezza... Ciao Fabrizio”. Così aveva scritto sulla sua pagina Instagram e il sospetto che dedicasse il programma a Frizzi è nato subito e infatti così è stato.Barbara ha ricordato la sua carriera, la vera gavetta partendo dalla tv dei ragazzi, ma soprattutto il fatto che tutti i colleghi di Fabrizio lo adorassero e rispettassero. Fabrizio è sempre stato descritto da tutti come una persona semplice, educata e rispettosa, che si è sempre fatta voler bene. Tutto ciò è confermato anche dalla sua vita privata, i rapporti con la ex moglie, infatti, Rita Dalla Chiesa sono sempre rimasti molto sereni e di grande rispetto reciproco anche se la separazione era stata sofferta.Durante il programma la D'Urso ha mandato in onda un'intervista a Patrizia Mirigliani che racconta di aver sentito Fabrizio per il suo compleanno, lo scorso febbraio. Nell'sms il conduttore la ringraziava e le confessava di non sentirsi ancora un piena forma, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che potesse andarsene via cosi presto.