Escluso dal Salone, l'editore di Casapound ora chiede i danni

Dopo l’esclusione daldipassa al contrattacco. Il militante di– editore di Altaforte e del libro-intervista a Matteo Salvini – è intenzionato a chiedere un risarcimento per “grave lesione all’immagine culturale e commerciale” della casa editrice: «C’è stata un’ingiustizia che non poteva passare inosservata – ha detto Polacchi – perché avrebbe creato un precedente enorme. In seconda battuta abbiamo ricevuto un danno economico. Questo è un libro che poteva sbancare. Sì, ha avuto successo ma il danno c’è stato, soprattutto a causa della censura. Poi abbiamo avuto il rifiuto di alcuni librai di esporlo: 120 librai della Feltrinelli si sono rifiutati di averlo sugli scaffali condizionando anche le vendite di altri nostri volumi».A occuparsi della richiesta danni di Altaforte sarà Maurizio Paniz, ex parlamentare berlusconiano e già impegnato nei ricorsi contro l’abolizione dei vitalizi. «Avevamo promesso che non avremmo lasciato passare questa ingiustizia e lo abbiamo fatto – ha aggiunto Polacchi –. Abbiamo scelto Paniz perché conosce bene la materia e siamo convinti che con lui si possa aprire una strada che ci porterà a condurre la causa in modo corretto».