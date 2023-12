Grande Fratello, il dramma di Perla: «Ho perso una sorella gemella». Le rivelazioni choc sul suo passato

Perla Vatiero mostra al pubblico del Grande Fratello il suo lato più intimo.

Durante la diretta del 30 dicembre l'ex concorrente di Temptation Island ha parlato del suo dramma, ovvero quello di aver perso una sorella gemella a soli sette mesi, e di averlo scoperto in età adulta. Poi la dura confessione.

Il dramma di Perla

Dietro il sorriso e la dolcezza di Perla Vatiero c'è un dramma doloroso, la scoperta di una gemella persa alll'età di sette mesi. «Ho scoperto di lei solo una volta cresciuta: i miei genitori hanno mantenuto a lungo il segreto. Io la sento, quando ero piccola avevo sempre il desiderio di avere una gemella la sento nei momenti in cui mi sento sola e in cui tocco mentalmente il fondo. Come se cercassi forza in lei e la trovo, mi è successo anche in un periodo mio buio che è sofferto tanto la solitudine».

Una confessione molto intima quella di Perla che svela un lato davvero inedito: «Sto toccando dei discorsi che ho fatto a fatica a toccare in famiglia con i miei genitori».

La droga

L'ex fidanzata di Mirko Brunetti, grazie ad Alfonso Signorini, racconta del suo periodo più buio: non si parla mai esplicitamente di droga, però è abbastanza chiaro che sia quello il punto.

«Non mi sono piaciuta perché ho avuto tanti sensi di colpa. Ho incontrato persone nocive per me, non adatte alla mia vita per amore del vizio. Una delle cose che mi ha aiutato tantissimo è stato lo sport. Grazie al karate mi sono tolta dalla strada. Ci tengo a dire che quelle cose lì sono un inganno, ti fanno sentire bene ma poi ti buttano giù. Consiglio di darsi degli obbiettivi e allontanarsi da tutte quelle cose negative. Lo sport mi ha dato un motivo di smettere perché avevo altri obiettivi e dovevo raggiungerli».