Gf, critiche social per la lasagna preparata da Rosy: ecco cosa viene bocciato dagli utenti

Tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello c'è anche una chef: Rosy Chin, proprietaria di un ristorante a Milano che spesso e volentieri cucina anche per i suoi coinquilini, come nella serata di ieri, quando ha preparato una lasagna per tutti. Fin qui nulla di strano, se non fosse che in molti hanno criticato le scelte di Rosy ai fornelli. Cosa avrà mai combinato la cuoca di origini cinesi? Quali i suoi errori nel reinterpretare un classico della tradizione come la lasagna? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MkDB