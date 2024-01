Paolo Bonolis, la rivelazione su Instagram: «Avevo un fantasma in casa. Una sera Sonia l'ha visto parlare con me, poi me ne sono andato»

«Davvero avevi un fantasma in casa?» Questa la domanda di un fan a Paolo Bonolis durante una diretta Instagram.

Paolo Bonolis e il fantasma in casa

Il racconto prosegue entrando nei dettagli: «Per un certo lasso di tempo non è successo niente. Poi, è iniziata una situazione strana. La notte andavo a letto e quando mi risvegliavo la mattina c'erano le luci accese, gli armadi erano parzialmente aperti, poi ha cominciato a partire lo sciacquone di notte. Mi sono domandato cosa potesse essere, dopo un po' era diventata una rottura di scatole e l'ho ravvisata nella presenza di qualcosa. Allora una sera sono rientrato, ero piuttosto stanco, ho trovato le luci accese e gli armadi aperti. Ho spento tutto, mi sono messo sul divanetto del salottino e ho parlato nel buio con quella che presumevo fosse un'entità. Ho detto "Mi dispiace, tu magari vuoi comunicarmi qualcosa ma io non ti capisco. O ti fai capire, oppure se dobbiamo passare tutta la nostra esistenza qui dentro ad aprire cassetti e far partire lo sciacquone, avresti rotto anche i co***ni"».

Cosa è successo

Il fantasma si è manifestato anche davanti l'ex moglie di Bonolis: «Sono stato abbastanza chiaro e non è successo più niente, finché una sera venne per la prima volta Sonia (Bruganelli, ndr) a dormire da me e mi ha detto che nella notte ha visto una presenza scura che si è avvicinata al nostro letto, ha sovrastato lei e ha messo una mano su di me e ha cominciato a parlare. Io non ricordo niente. La mattina me l'ha raccontato e le ho spiegato la vicenda, da quel momento non è successo più niente. Tranne che ho cambiato casa, perché se no non si dormiva più».