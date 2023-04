Gf Vip, Nikita Pelizon ha vinto. Oriana Marzoli seconda, terzo Alberto De Pisis. Delusione per Tavassi. La classifica finale

La regina del Grande Fratello Vip è Nikita Pelizon. È lei la Vip preferita, la più votata, quella più amata in assoluto. Non ce l'ha fatta Oriana Marzoli. Non ce l'ha fatta nemmeno Alberto De Pisis, terzo classificato che si consola con un posto sul podio dei più amati dal pubblico a casa.

Nikita Pelizon, la difficile infanzia, la fuga da casa, il tentato suicidio e la (presunta) malattia: chi è la finalista del Gf Vip

Nikita vince il Gf Vip

La prima ad abbracciare Nikita è Antonella Fiordalisi, poi Alfonso Signorini la incorona, la bacia e la dà appuntamento per il prossimo settembre.

L'edizione

Un'avventura cominciata il 19 settembre 2022. Durata 197 giorni che ha visto Nikita combattere puntata dopo puntata contro tutti. Ma ha sempre vinto lei, televoto dopo televoto. E ora dopo aver partecipato a tanti altri reality (lo scorso anno a Pechino Express), la sua prima grande soddisfazione, la vittoria del Gf Vip.

L'incoronazione

Prima di raggiungere lo studio Alfonso Signorini fa spegnere le luci della Casa più spiata d'Italia alle due finaliste. Poi mano nella mano Nikita e Oriana attraversano le stanze che le hanno viste protagoniste assolutate in questi sei mesi di edizione, la più lunga nella storia del reality. Una camminata piena di emozioni. Ma quella più grande l'ha vissuta qualche minuto dopo in studio. Dove lei ha vinto...

CHI E' NIKITA

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo del 1994 (ha 29 anni). Appassionata di moda fin da piccola intraprende a 18 anni la carriera di modella. La carriera di Nikita Pelizon comincia sulle passerelle di Milano, nel 2012, quando lei ha 18 anni. La giovane triestina si fa subito notare e la moda la porta in giro per il mondo, tra cui Cina e Svezia, dove diventa testimonial della compagnia telefonica Tre. Nota al pubblico televisivo per essere stata una single a Temptation Island nell'edizione del 2018 e la ex fidanzata di Matteo Diamante a Ex on the Beach, Nikita ha partecipato anche a Pechino Express con Helena Prestes e attualmente è finalista del Grande Fratello VIP 7 dove ha anche rincontrato l’ex fidanzato Matteo.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset