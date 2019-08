Parroco della "Terra dei Fuochi" celebrerà il funerale di Nadia Toffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto, ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10,30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l'affetto e la gratitudine degli abitanti della »Terra dei fuochi«». E' quanto scrive su Facebook, il parroco simbolo della lotta alla «Terra dei Fuochi». La Toffa per anni si è battuta per le popolazioni della Terra dei Fuochi.