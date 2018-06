Morta a 22 anni dopo l'intervento per dimagrire. Il post di Emma: «Sono senza parole»

di Simone Pierini

«Ciao Rosaria [πŸ’”] Un bacio da parte mia e da tutta la #browncrew Sono senza parole.». Così su twittersaluta, la ragazza di 22 anni morta nei giorni scorsi pochi giorni dopo esser stata operata in unLa cantante era un idolo della giovane che utilizzava un'immagine di loro due come foto profilo di Facebook. La studentessa di di Sala Consilina si era sottoposta ad un intervento di riduzione dello stomaco presso l'ospedale civile di Mercato San Severino (Salerno), e stava trascorrendo a casa la convalescenza.Poi un malore risultato fatale seguito dalla denuncia ai carabinieri da parte dei genitori che hanno chiesto l'apertura di un'indagine per capirne le cause e le eventuali responsabilità.Tanti sono stati i messaggi di cordoglio sui social. Poche parole quelle scritte dalla sorella Paola, che resteranno però impresse per mostrare il dolore che sta provando: «Ogni secondo che passo senza di te è come se ricevessi mille stilettate al cuore...».