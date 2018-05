Scandalo molestie, il premio Nobel 2018 per la letteratura non verrà assegnato

Il premio Nobel per la letteratura non verrà assegnato. Sarà la prima volta dalla guerra del 1943. L’Accademia svedese ha annunciato che nel 2018 il premio Nobel per la letteratura non verrà assegnato in seguito alle accuse di abusi sessuali e ad altri problemi che hanno offuscato la reputazione dell’Accademia stessa. «La decisione è arrivata a causa della ridotta fiducia dell’opinione pubblica nei confronti dell’Accademia», si legge in una nota dell’Acacdemia.Tutto è nato dallo scandalo in cui è stata coinvolta anche la principessa ereditaria Victoria di Svezia che sarebbe stata molestata da Jean-Claude Arnault, il fotografo franco-svedese marito della poetessa Katarina Frostenson, che fa parte dell’Accademia.