Miss Italia al via da Venezia: puntate digital e la finale con Elettra Lamborghini

VENEZIA - Parte stasera, 13 dicembre, la nuova Miss Italia in versione interamente digital: da oggi e fino a sabato 18 dicembre, le finaliste del Concorso si presenteranno al pubblico attraverso una serie di puntate in onda alle ore 20 sulla piattaforma Ott Helbiz Live. Le pillole quotidiane, ambientate nella cornice della città di Venezia, consentiranno di conoscere le venti ragazze in gara. Gli appuntamenti saranno presentati da Alessandro di Sarno, che assieme ad Elettra Lamborghini condurrà anche la finale, in diretta domenica 19 dicembre alle ore 21, in esclusiva, sempre sulla stessa piattaforma.

