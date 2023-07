Mick Jagger compie 80 anni: oggi il compleanno nel suo castello di Pocé-sur-Cisse vicino ad Amboise

Mick Jagger festeggia oggi il suo 80mo compleanno.

La festa (nella privacy)

La più grande rockstar mondiale ancora attiva dopo oltre sessant’anni di carriera, dovrebbe ricevere gli invitati alla sua festa di compleanno nel suo castello di Pocé-sur-Cisse vicino ad Amboise. I tabloid britannici hanno riferito nei giorni scorsi che il frontman degli Stones, nato il 26 luglio 1943 a Dartford, nel Kent, otto volte padre (di cinque donne diverse), nonno e bisnonno appagato, aveva programmato «una grande festa di compleanno nel sud-ovest di Londra», dove risiede. Ma a Pocé-sur-Cisse, intorno al castello di Fourchette, i vicini del leadre degli Stones dicono: «È lì da diversi giorni, questo lo sappiamo».

I vicini non hanno voluto dire di più, ansiosi di preservare la tranquillità del loro famoso vicino che ha acquisito questa residenza dal Duca di Choiseul nel 1982. Una vasta proprietà di 20 ettari situata all’uscita del villaggio di Pocé-sur-Cisse. Alti muri in pietra e diverse cortine di siepi proteggono il suo illustre ospite da occhi indiscreti. È in questo bozzolo protettivo che Mick Jagger si è abituato a organizzare i suoi compleanni. Nel tempo,le vacanze sono diventate meno festive e più orientate alla famiglia. «Ma finisce con uno spettacolo pirotecnico nel parco», dice un vicino. Chi è felice che Sir Mick (è stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II nel 2002) abbia continuato a preferire il suo Château de Touraine, per il suo compleanno, alle altre sue proprietà a Londra, nei Caraibi, in Florida, a Los Angeles o nel 7mo arrondissement di Parigi.

Mick Jagger rimane dunque fedele al suo castello di Fourchette dove soggiorna più volte all’anno. Nel 2020, è stato proprio a Fourchette che si è ritirato durante il primo parto, con la sua compagna, la ballerina Mélanie Hamrick e il loro figlio di allora di 4 anni.