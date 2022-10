Memo Remigi palpeggia Jessica Morlacchi su Rai1, Serena Bortone lo licenzia in diretta: «Fuori dal programma» Video

La mano di Memo Remigi scivola giù oltre la schiena di Jessica Morlacchi, una molestia in diretta su Rai1. Ad annunciarlo Dagospia, trovando conferma da fonti di viale Mazzini. Tutto vero. Oggi, mercoledì 27 ottobre, l’azienda ha stigmatizzato pubblicamente l’episodio accaduto venerdì scorso nel programma Oggi è un altro giorno. La conduttrice Serena Bortone in diretta ha licenziato il cantante di Erba: «Si è reso protagonista di un comportamento che non può essere tollerato. Finora avevamo mantenuto il riserbo per rispetto nei confronti di Jessica Morlacchi»

Venerdì dopo la trasmissione - durante la quale in pochi si erano accorti dell’accaduto - è comparso un tweet anonimo che rendeva pubblico l’episodio. Da allora, Serena in primis, e tutti i vertici della Rai, si sono stretti accanto a Jessica Morlacchi, leader dei Gazosa, e hanno deciso che da lunedì non sarebbe più stato presente Memo Remigi in trasmissione.