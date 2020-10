Morta l'attrice Marge Champion, fu la modella che ispirò il personaggio di Biancaneve

E' morta la ballerina, coreografa e attrice statunitense Marge Champion, entrata nella leggenda del cinema di animazione con i classici di Walt Disney: con i suoi leggiadri passi di danza fu la modella per realizzare dal vivo da parte dei disegnatori le movenze di Biancaneve in «Biancaneve e i sette anni» (1937), della fata turchina in «Pinocchio» (1940), dell'ippopotamo ballerino in «Fantasia» (1940) e di Mr Stork in «Dumbo - L'elefante volante» (1941). Marge Champion, il cui vero nome all'anagrafe era Marjorie Celeste Belcher, è morta ieri a Los Angeles, all'età di 101 anni, come ha annunciato il maestro di danza Pierre Dulaine all'edizione online di «The Hollywood Reporter».

Lutto nel cinema, addio a Joe Ruby papà di Scooby-Doo e Alvin

La Società Segreta dei Principi Minori: quando le Principesse Disney diventano supereroi

Dopo il matrimonio con il ballerino e coreografo Gower Champion nel 1947, Marge Champion iniziò a danzare nei film musicali della Metro-Goldwyn-Mayer, tra cui «Assedio d'amore» (1950), «Show Boat» (1951) di George Sidney, «Tre ragazze di Broadway» (1953) di Stanley Donen, «Annibale e la vestale» (1955), «Mia moglie preferisce suo marito» (1955)di H. C. Potter. Marge Champion e il marito Gower furono protagonisti del remake di «Modelle di lusso» (1952) di Mervyn LeRoy in cui ricoprirono i ruoli che erano stati di Ginger Rogers e Fred Astaire. I suoi ultimi due film risalgono al 1968: «Hollywood Party» per regia di Blake Edwards e «Un uomo a nudo» di Frank Perry. Nata a Los Angeles il 2 settembre 1919, Marge Champion iniziò a danzare da bambina nella scuola di ballo del padre Ernest Belcher, dove fu notata per la sua grazia e i suoi movimenti e quindi scelta dai Walt Disney Animation Studios nel 1936 come modella per i movimenti di Biancaneve. Nel 1943 Marge Champion debuttò a Broadway, dove recitò fino al 2001. Dagli anni sessanta in poi lavorò anche come coreografa per il teatro musicale, il cinema e la televisione, vincendo nel 1975 un Emmy Award per le migliori coreografie per «Queen of the Stardust Ballroom».

Marge Champion, who served as the real-life model for Snow White, then teamed with her husband and dance partner, Gower Champion, for Broadway musicals, television shows and movies, has died https://t.co/MPQmgXhkki pic.twitter.com/TyKNWCUY7u — The Hollywood Reporter (@THR) October 22, 2020

L'attrice e ballerina è stata sposata tre volte. Il primo matrimonio fu con l'animatore Disney Art Babbitt, con cui fu legata dal 1937 al 1940, anno del divorzio. Dal 1947 al 1973 fu sposata con Gower Champion, da cui ebbe i figli Blake e Gregg Champion, produttore cinematografico e regista. Dopo il divorzio da Champion si risposò nel 1977 con il regista Boris Sagal, che morì per un incidente sul set nel 1981. Dopo le nozze con Sagal, la Champion ne adottò i cinque figli (tra cui l'attrice Katey Sagal), di cui si prese cura dopo la morte del marito.

Ultimo aggiornamento: 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA