Incidente in diretta per Mara Venier, la scenografia le cade su un piede

di Alessandro Di Liegro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infortunio in diretta per Mara Venier a Domenica In. Appena terminato il segmento con ospiti Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana, Isabella Rossellini, Roberto D'Agostino e Maurizio Ferrini, spostandosi verso il tabellone con cui interagisce con i telespettatori, Mara Venier ha incocciato con il piede destro su una scenografia, che le è piombata addosso: «Me fa male, m'avete dato sto mammozzone, portatemi un po' di ghiaccio», ha detto Venier, sorridendo e proseguendo con la trasmissione, stoicamente, nonostante il dolore al piede, che le ha fatto richiedere più volte il ghiaccio.«Ahia, me fa male» ha ripetuto Venier, durante le due telefonate che hanno chiuso la prima parte del programma. Problemi tecnici nel finale, con una telefonata che tardava ad arrivare e la stessa Venier che ha scherzato: «Antonio Ricci, Antonio Ricci», chiamando il nome del patron di “Striscia la notizia», sempre attento alle gaffe televisive da riproporre nella sua trasmissione.