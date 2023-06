Lucia Annunziata saluta la Rai nell'ultima puntata di "Mezz'ora in più": «È stato un onore e un divertimento»

Lucia Annunziata saluta la Rai. È andata in onda oggi, infatti, l'ultima puntata della trasmissione "Mezz'ora in più". Annunziata ha così salutato il pubblico: «Oggi come sapete è ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati.

Rai, al via il valzer dei conduttori: il ritorno della Balivo e Timperi al posto di Sottile. Resta il nodo Bortone

Annunziata, l'addio alla Rai

Giovedì, ritirando a Fano (Pesaro Urbino) il premio giornalistico "Andrea Barbato" nell'ambito del Passaggi Festival, aveva scherzato: «Basta, mi sono stufata di parlare di Rai. Sto cercando di non fare il festival delle dimissioni dell'Annunziata».

Le dimissioni

La giornalista, nell'azienda di viale Mazzini dal 1996, aveva comunicato le dimissioni all'ad Roberto Sergio nel giorno in cui il cda ha approvato le nuove nomine. «Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale - ha scritto Annunziata nella lettera in cui annuncia la sua decisione - giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque».