Rai, addio a "I Soliti Ignoti" che passa a al Nove (ma cambia nome): ecco chi lo condurrà

Amadeus da settembre debutterà su Nove con il programma 'Identity', il format noto in Italia come 'I soliti ignoti'.

Le preoccupazioni

«Se Amadeus lascia la Rai e si porta via anche i format di successo, il problema per l'azienda non è di poco conto. In ballo ci sono contratti pubblicitari e pubblico che potrebbero insieme cambiare canale. Eppure a viale Mazzini fanno finta di niente e i vertici, vecchi e nuovi allo stesso tempo, si mostrano gaudenti di firmare nuovi contratti plurimilionari mentre dall'altra parte disdettano accordi sindacali o provano sottoscriverne di nuovi senza aver messo nel conto alcuna valutazione relativa a un piano industriale del quale ancora non sono misurate le ricadute sull'organizzazione del lavoro e sui conti dell'azienda». Lo sottolinea l'Usigrai.

A chi andrà "Affari Tuoi"

Resta ora aperta la partita di chi sostituirà il conduttore alla guida di 'Affari Tuoi'. Tutti gli occhi sono puntati su Stefano De Martino, che ha dimostrato di essere un forte candidato grazie agli ottimi risultati ottenuti in questa stagione televisiva. Recentemente, De Martino ha anche firmato un contratto quadriennale, consolidando ulteriormente la sua presenza in Rai.