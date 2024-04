Lol 4, chi ha vinto? Il finale a sorpresa con un personaggio inaspettato

Si è concluso ieri con il rilascio su Prime Video degli ultimi due episodi e un finale a sorpresa Lol 4, il programma che vede rinchiusi in una casa-teatro un gruppo di comici per sei ore dove l'obiettivo è non ridere e far ridere gli altri per vincere. Quest'anno la spunta Giorgio Panariello su Edoardo Ferrario. A far ridere lo stand up comedian è stato un personaggio inaspettato: un cantante con i baffi accompagnato dagli strumenti più improbabili.

Cantando “Amore grande amore libero” con l’aiuto di uno spruzzino e una tanica di benzina ha fatto crollare le difese di Ferrario, vincendo il montepremi del valore di centomila euro. Il comico toscano ha scelto di dividerlo in parti uguali con il collega. Ha devoluto i suoi cinquanta mila euro alla Lega per la Difesa del Cane, mentre Ferrario invece ha deciso di assegnarli a HelpCode, che si occupa dell’istruzione dei bambini in Italia e nel mondo.

Lara Croft batte Super Mario e Sonic: è il personaggio dei videogiochi più iconico di sempre

La classifica finale

Al terzo posto Aurora Leone dei The Jackal, quarto Rocco Tanica e Lucia Ocone, scoppiati in una fragorosa risata alle loro stesse battute (come accaduto a Pintus nella prima stagione). Nel cast anche Claudio Santamaria, Maurizio Lastrico, il vincitore di Lol Talent Show Loris Fabiani, Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono.

Anche quest’anno in control room a supervisionare i concorrenti c’erano Frank Matano, concorrente della prima stagione, Fedez che quest’anno si è unito a sorpresa al cast perdendo a causa di Lastrico e Lillo, ormai presenza fissa, che più di tutti ha provato a far ridere e di conseguenza eliminare qualcuno.