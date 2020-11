Domenica In, Panariello choc: «Mio fratello morto di ipotermia, la droga non c'entra»

Testimonianza choc di Giorgio Panariello intervistato da Mara Venier nel corso di Domenica In: «Mio fratello è morto di freddo, ma non per colpa della droga. Poteva succedere a me». Giorgio Panariello è il primo ospite della puntata. Da Mara Venier atteso anche Beppe Fiorello che promuoverà la sua fiction Gli orologi del diavolo, che andrà in onda lunedì 1 Novembre, in cui l’attore interpreterà i panni di Marco Merani un uomo onesto che decide di collaborare con la giustizia. Insieme a Fiorello, in studio, ci saranno anche Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo.

Giorgio Panariello, il ricordo del fratello. Il ricordo di Franco è vividissimo in Giorgio Panariello che ha scritto un libro: «Franchino era buono, se non avesse incontrato l’eroina sarebbe stato tutto diverso». Franco e il calcio: «Era bravissimo… Mio fratello giocava in modo meraviglioso. Se avesse avuto la possibilità di giocare in una squadra sarebbe diventato un grande calciatore». Giorgio Panariello racconta poi la fine: «Ho scritto il libro per Franco, perché tutti sapessero la verità. Non è andato via per un'overdose». Franco si sentì male durante una cena e gli amici che erano con lui lo lasciarono solo sul lungomare di Viareggio. È morto di ipotermia. «Nel corso della mia vita ho avuto la sua stessa disperazione ed anch’io ho rischiato di cadere nella trappola degli stupefacenti. Mi son fermato in tempo», ha concluso Panariello.

