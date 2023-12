Lilli Gruber, la madre Herlinde morta a 96 anni: Otto e Mezzo condotto da Floris

All'età di 96 anni è morta a Egna in Alto Adige, dove viveva, Herlinde Deutsch Gruber, mamma della giornalista Lilli Gruber.

I funerali, a quanto si apprende dal necrologio apparso oggi sul Dolomiten, si terranno venerdì 22 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicola ad Egna. Giovedì 21 dicembre alle ore 19 e venerdì 22 dicembre alle ore 14,30, per la defunta verrà recitato il rosario nella stessa chiesa, San Nicola, ad Egna.

Assente a Otto e mezzo

Ieri, lunedì 18 dicembre, i telespettatori di Otto e Mezzo alla conduzione del programma si sono trovati Giovanni Floris e non Lilli Gruber. E tutti hanno cominciato a chiedersi cosa fosse accaduto alla giornalista. In relatà era già stato Enrico Mentana al termine della puntata del TgLa7 ad annunciare il fatto. Prima di cedere la linea a Otto e Mezzo, Mentana aveva infatti spiegato che Lilli Gruber non sarebbe stata alla conduzione della puntata, fermata da «motivatissimi impegni personali». Al suo posto, h spiegato il direttore del tg, in sostituzione ci sarebbe stato Giovanni Floris, già in precedenza chiamato a sostituire la conduttrice alla guida dello storico programma tv.