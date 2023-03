Oscar 2023, Lady Gaga sul palco in jeans, maglietta e senza trucco: ecco perché si è cambiata l'abito

Non doveva neanche esserci e invece alla fine tutti (come al solito) hanno parlato di lei. Lady Gaga, candidata per la miglior canzone con Hold my hand, dalla colonna sonora di Top Gun: Maverick, si è presentata sul palco degli Oscar 2023 in jeans, maglietta e senza trucco. «Abbiamo tutti bisogno di eroi. Trova il tuo eroe dentro di te», ha detto la cantante prima della performance live. Gaga si è cambiata dall'abito da sera di Versace nude look con cui si era presentata.

Il cambio di abito



La cantante nei giorni scorsi aveva fatto sapere che non sarebbe riuscita a partecipare alla cerimonia perché troppo impegnata sul set del sequel di Joker. All’ultimo minuto, invece, ha cambiato idea e si è presentata sul red carpet con un lungo abito nero di Versace (mentre sfilava, è anche tornata indietro di corsa ad aiutare un fotografo in difficoltà). Quando è venuto però il momento di salire sul palco per cantare il brano, Miss Germanotta ha tolto il vestito elegante e il trucco e si è presentata in t-shirt nera, jeans scuri strappati sulle ginocchia e sneakers: «Trova il tuo eroe dentro di te», ha detto.

La sua performance da brividi si è guadagnata una standing ovation da parte dei presenti: pur non vincendo la statuetta (andata a Maragadha Mani e Chandrabose per «Naatu Naatu», dalla colonna sonora del film «RRR»), ha saputo comunque stupire con una versione essenziale del brano, accompagnata da pianoforte e chitarra.