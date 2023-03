Tom Cruise assente agli Oscar 2023, il (vero) motivo? «Non voleva incontrare Nicole Kidman». Mai nello stesso posto da 20 anni

C'eravamo tanto amati. Una volta. Ora invece non si vogliono neanche più incontrare. E così pare che Tom Cruise non si sia presentato alla notte degli Oscar 2023 non per motivi professionali, ma personali: ovvero non incontrare la sua ex moglie Nicole Kidman. Il suo ultimo film Top Gun: Maverick era in corsa per sei statuette e lui stesso, presente all’evento di lancio della cerimonia andato in scena un mese fa, aveva ricevuto tantissimi complimenti. Per questo la sua assenza ha fatto rumore. «Hai salvato Hollywood», gli aveva ha detto in quella circostanza Steven Spielberg, focalizzandosi su come proprio Top Gun: Maverick abbia risollevato il settore e la distribuzione dei film in sala dopo il complicatissimo periodo della pandemia. «Sono serio, hai salvato l’intera esperienza cinematografica». Parole alle quali Cruise aveva risposto con sorrisi e caldi abbracci: allora per quale motivo non si è presentato alla premiazione?

Mai nello stesso posto



L’indiscrezione gossippara è firmata dal Daily Mail e tira in ballo Nicole Kidman, collega, ex moglie e madre dei suoi primi due figli: «Lui non era lì perché c’era lei», ha riportato una fonte, «non voleva incontrarla». A sostegno di questa ipotesi, il tabloid sottolinea come i due, ormai da quasi 20 anni, non partecipino mai agli stessi eventi: ai pre-Oscar infatti c’era Tom, mentre alla premiazione c’era Nicole, insieme al marito Keith Urban.

La risposta dello staff dell'attore



Una ricostruzione che appare francamente un po’ forzata, anche perché ad appuntamenti così grandi, riuscire ad evitarsi è abbastanza semplice. Oltretutto, lo staff dell’attore ha sottolineato che l’assenza non era dovuta a motivi personali, bensì professionali, in quanto sono in corso in Europa le riprese dell’ottavo capitolo di Mission Impossible. Questa, quindi, la causa ufficiale del forfait: se ce ne sia un’altra, non è dato saperlo.