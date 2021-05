Kentaro Miura, morto l'autore del manga Berserk: aveva 54 anni

È morto all'età di 54 anni Kentaro Miura, l'autore del manga e anime "Berserk". La notizia è stata data da Young Animal, la rivista che pubblica il popolarissimo manga di Miura. Il fumettista giapponese, secondo quanto si apprende da più fonti, sarebbe morto lo scorso 6 maggio per dissezione aortica acuta. I funerali si sono già svolti in forma privata. Berserk è uscito per la prima volta nel 1989 sulle pagine di Young Animal. L'ultimo capitolo è uscito il 22 gennaio 2021, il numero 363. In Italia, Berserk viene pubblicato da Planet Manga ed è suddiviso in 40 volumi. L'anime, ovvero la serie animata, è uscita nel 1997 ed è presente nel catalogo di Amazon Prime Video.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Se Lupin è pure un nerd: ruba 10mila euro di fumetti e finisce... LA MOSTRA Romics, Dante a fumetti nelle tavole di Go Nagai, il padre dei manga...