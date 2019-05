Johnny Depp accusa l'ex moglie Amber Heard: «Si è dipinta i lividi sul corpo, era lei a picchiarmi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È guerra trae l'ex moglieL'attore, che ha intentato una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari, ha accusato la donna di aver mentito sulle percosse e di aver dipinto i lividi sul volto. Inoltre, sembra che Depp fosse vittima di scherzi come "feci nel suo letto". Una separazione tutt'altro che indolore e discreta, come sottolinea l'Independent. anno in cui è scoppiato lo scandalo sugli abusi e la violenza domestica. Nella dichiarazione che accompagna la denuncia, resa nota dal magazine "People", si legge: «Nego con veemenza le accuse di Ms. Heard, fatte a maggio 2016, quando è entrata in tribunale con lividi dipinti che non possedeva la settimana precedente...».. Mescolando anfetamine e farmaci non soggetti a prescrizione con alcool, la signora Heard ha commesso innumerevoli atti di violenza domestica contro di me, spesso in presenza di un testimone di terze parti, che in alcuni casi mi ha causato gravi danni fisici». L'ex moglie, dunque, lo avrebbe ripetutamente «colpito e preso a calci» e avrebbe «gettato oggetti sul corpo e sulla testa, tra cui bottiglie pesanti, lattine, candele accese, telecomandi televisivi...» ferendolo gravemente.«La mattina dopo averla lasciata il 21 aprile 2016, la signora o uno dei suoi amici ha defecato sul mio letto, uno scherzo malato prima che partissimo per il Coachella...», ha aggiunto., nega le accuse: «I tentativi sempre più disperati di Mr. Depp di riprendersi in mano la carriera avviando un contenzioso senza fondamento contro così tante persone una volta vicino a lui - i suoi ex avvocati, ex dirigenti e ex coniuge - non ingannano nessuno».