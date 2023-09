Elon Musk bullizzato a scuola, gli 11 figli dai nomi strani e i giochi di ruolo con Amber Heard (ex di Johnny Depp): la biografia dell'uomo più ricco del mondo

La vita di Elon Musk, 52 anni, racchiusa in 900 pagine. L'imprenditore, l'uomo più ricco del mondo dal patrimonio stimato in 240,7 miliardi di dollari, fondatore e CEO di diverse aziende di successo, tra cui Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company e Twitter, è stato raccontato da Walter Isaacson (che ha passato 2 anni insieme a lui) in una biografia uscita il 12 settembre che svela luci e ombre di Musk figlio, marito e padre: dall'infanzia ad oggi. Ecco alcune curiosità che forse non sapevate.