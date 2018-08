Jennifer Lopez torna sul grande schermo nel ruolo di una ex spogliarellista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cantautrice e attrice statunitense Jennifer Lopez tornerà sul grande schermo come protagonista del film "Hustlers" nel quale interpreterà la parte di una ex spogliarellista che insieme ad altre donne progetta di rubare i suoi ricchi clienti. «Nessun’altra attrice potrebbe interpretare questo personaggio con complessità, umanità e intelligenza», ha detto la regista Lorene Scafaria, che ha firmato "The Meddler", all’Hollywood Reporter. Il film è basato sulla storia vera di un gruppo di ex ‘stripper’ di New York che ha ordito un piano per rubare centinaia di migliaia di dollari ai loro ricchi clienti di Wall Street. Scafaria ha anche scritto la sceneggiatura dopo la pubblicazione di un articolo sulla rivista americana "New York Magazine" nel 2015. Lopez sarà leader del gruppo. L’attrice e cantautrice nata nel Bronx ma di origine portoricana ha già recitato in numerosi film come le commedie romantiche "The Wedding Planner" (2001) e "Manhattan Love Story" (2002). Recentemente ha partecipato al thriller "The Boy Next Door" (2015).