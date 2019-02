di Ida Di Grazia

Nella diretta della sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è stata eliminata. Anche Stefano Bettarini passa sotto il "televoto flash" e perde la sfida, ma lui a differenza della non famosa Venturini, sceglie di sfidare Kaspar Capparoni per restare sull'Isola che non c'è. In nomination finiscono Riccardo Fogli, le sorelle Mihajlović e Luca Vismara.01.03 I nominati del gruppo sono Riccardo Fogli e le sorelle Mihajlović. Tocca al leader Ghezzal fare il terzo nome e sceglie Luca Vismara. Ghezzal deve anche scegliere chi portare sull'Isla Bonita e la sua preferenza è per Ariadna Romero.00.47 Torniamo alle nomination. Marina vota Riccardo Fogli. Silvia vota Ariadna. Jo vota Luca e lui ricambia. Fogli vota le sorelle Mihajlović. Sia le gemelle che Ariadna votano Fogli.00.40 Brosio avrebbe voluto nominare Soleil e soprattutto parla di presunte irregolarità durante la prova del fuoco della settimana scorsa vinta da Soleil che l'avrebbero avvantaggiata. Irregolarità segnalate anche durante la diretta dagli utenti e che anche noi di Leggo avevamo prontamente ripreso. Ma la Marcuzzi ha messo a tacere tutto in diretta dicendo si è trattato solo un'illusione dovuta alla posizione della telecamera, peccato che Brosio essento lì in palapa non aveva il "problema" della telecamera.00.25 Inizia Marco Maddaloni che vota le sorelle Mihajlović. Stessa nomination per Jeremias. Soleil vota Luca. Aaron scrive il nome di Marina. Brosio nomina Jo Squillo.00.18 Nuova catena di nomination che parte da Ghezzal per i nominati che andranno al televoto settimanale. Ghezzal salva Marco, poi a seguire: Jeremias - Soleil - Aaron - Paolo Brosio. Tutto il resto del gruppo è nominabile, quindi partono le nomination tradizionali.00.10 Stefano Bettarini sbarca sull'isola che non c'è dove incontra Kaspar Capparoni. Bettarini sceglie di restare, la settimana prossima verrà aperto un televoto tra loro due e il nuovo eliminato.00.01 Il nuovo leader della settimana è Ghezzal.23.46 Il naufrago che deve abbandonare l'isola è Stefano Bettarini con il 34%23.37 In studio Yuri.23.33 Ariadna va in postazione nomination per parlare con la Marcuzzi a proposito della sua crisi di pianto dopo una battuta fatta da Jeremias, e sopratuttto per parlare della persona che potrebbe essere in Italia ad aspettarla. Si tratta del calciatore della Lazio Francesco Acerbi.23.20 C'è una seconda eliminazione e si fa con la catena di salvataggio. Inizia Soleil che sceglie Jeremias, che a sua volta salva Marco. Maddaloni- Marina e poi Luca - Viktorija e Virginia - Paolo che chiude salvando Ghezzal. Al televoto lampo vanno Aaron, Jo, Sarah e Stefano.23.12 Sull'isola che non c'è arriva Giorgia, l'eliminata di questa sesta puntata, che sceglie di non restare «io ho avuto tanto da quest'isola, sono felice così, per me ora è giunto il momento di tornare a casa»23.10 Capparoni si infervora, risponde un po' male ma non smentisce quanto affermato da Marina. Kaspar però tutta questa arroganza puoi evitarla, noi stiamo qui per parlarne», lo bacchetta la Marcuzzi.23.06 «io so cosa è accaduto e lo sa anche Marco, non entro in questa diatriba puerile supida. Non dico nulla, io ho una dignità», commenta Capparoni.23.03 Marina e Stefano Bettarini parlano di un segreto che riguarda Marco Maddaloni, Marina ha confessato: «Capparoni mi ha detto di aver fatto vincere Marco perchè lui glielo ha chiesto. Kaspar vede il video22.55 E' il momento della prova ricompensa, in palio un piatto di spaghetti. Jo Squillo, tra i vincitori della prova nasconde gli spoaghetti nel reggiseno e nelle mutande per darlo ai naufraghi rimasti a secco.22.39 si passa all'Isola che non c'è dove trovia Kaspar Capparoni felice di poter fare finalmente la sua isola in solitario.22.35 all'uscita incontra la moglie «Io sono qui per dirti che sei fortissimo. Se esce fuori che c’ho altri quindici amanti e tu c’hai un figlio segreto, tu devi stare sereno, ché io di là me la rido alla grande» dice tra gli abbracci la Trentini.22.30 «mi fido ciecamente di lei e del nostro amore. Metto la mano sul fuoco sull'amore che 'cuore mio' prova per me e io per lei. Sarà la donna che mi porterà in macchina dopo che sarà morto, quando mi inceneriranno». Nessun dubbio da parte di Riccardo. "Corna - gate" smontato in un batter di ciglia.22.23 Riccardo Fogli in postazione nomination «Ci sono state rivelazioni sul tuo matrimonio, che hanno alzato un gran polverone», comunica Alessia. Riccardo vede la clip in cui si parla del presunto tradimento della moglie22.19 Il naufrago che deve abbandonare l'Isola è Giorgia Venturini.22.11 Karin Trentini è sbarcata sull'Isola per spiegare la sua versione dei fatti, ma prima c'è il verdetto dei tre nominati.21.54 nelle ultime ore si sono sollevate delle accuse nei confronti di Marco Maddaloni che chiamano "astuto burattinaio". Jeremias ad esempio, ammette che mercoledì scorso ha fatto le sue nomination sotto consiglio di Marco.21.45 clip sulla settimana da leader di Soleil. In particolare focus sulla lite con Luca Vismara.21.44 chiuso il televoto per Giorgia Venturini, Luca Vismara, e Marco Maddaloni.21.41 Alessia chiede a Soleil se avesse provato gelosia, lei risponde «no, però mi ha solleticata»21.37 Baci ed effusioni tra Jeremias e Soleil nella clip riepilogativa del week end sull'Isla Bonita e primi screzi a causa della nuova arrivata Ariadna Romero.21.34 Spacco vertiginiso e scollatura sexy, Alessia Marcuzzi parte subito con le "bombe" di questa puntata e in particolare del presunto tradimento di Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli. In studio è rientrata tra le opinioniste anceh Alda D'Eusanio.21.32 Clip intro con il diario di bordo.«Sa di radicchio, sembra una delizia» dicono Sarah Altobello e Riccardo Fogli mentre asseggiavano una pianta sconosciuta. Un gesto incauto che ha costretto il medico della produzione dopo che Sarah è stata colpita da forte nausea e Fogli ha vomitato.