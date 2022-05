Isola dei Famosi 2022, Clemente minaccia Vaporidis. «Ti faccio vedere io dopo in Palapa». Laura: «Nicolas mi ha messo le mani addosso»

Volano minacce a L'Isola dei famosi 2022. Subito dopo la prova Ilary interrompe la diretta perché ha sentito dire ad Alvin la parola "minacce" e chiede subito spiegazioni. «Purtroppo qui la competizione è alta e quindi anche gli animi si scaldano troppo ma ho dovuto chiedere a tutti di moderare i toni». Subito interviene Luxuria con una battuta: «Chi ha minacciato Clemente?», Laura Maddaloni non capisce l'ironia e si allontana dalla palapa.

Isola dei Famosi 2022, Clemente e Laura «cognugi complotto»? Luxuria mette in guardia i naufraghi: «Attenzione al gatto e la volpe»

Isola dei Famosi, è guerra tra i naufraghi

Nicolas Vaporidis mostra il gesto che Clemente gli avrebbe fatto che indicava delle conseguenze dopo il gioco.

La judoka viene poi richiamata dall'inviato a raggiungere il resto del gruppo. «Questo è un accanimento contro noi, mio marito non ha minacciato nessuno». A poco sono servite le spiegazioni della conduttrice che provava a spiegare a Laura che in realtà in studio l'opinionista scherzava proprio sul contrario. Alvin chiede a Ilary di non fare piu' domande sulla questione e farla cadere la.

Ma la discussione si riaccende. «Il mio gesto delle mani che indicava ti faccio un cxxo così intendevo che dopo in Palapa parliamo» spiega Clemente.

Nicolas non ci sta «Io non posso credere che un campione mi minacci così e addirittura la moglie per difenderlo dica che io le ho messo le mani addosso. Non è così».