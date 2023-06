Isola dei Famosi, Alvin informa i naufraghi della morte di Silvio Berlusconi: «Ho voluto comunicare la triste notizia»

L'Isola dei Famosi ha dovuto rimandare la sua penultima puntata, ovvero la semifinale, a causa del cambio programmazione dovuto alla morte di Silvio Berlusconi. Al cordoglio della famiglia si sono aggiunti moltissimi personaggi dello spettacolo che hanno conosciuto l'ex premier anche nel privato. In Honduras, i naufraghi erano all'oscuro di tutto e Alvin ha deciso di dare loro la notizia.

Alvin ha comunicato ai naufraghi la morte di Silvio Berlusconi, radunando tutti i concorrenti sotto alla capanna e avvisandoli della perdita dell'ex politico. L'inviato di Ilary Blasi ha, poi, condiviso su Instagram alcuni scatti del momento e ha scritto: «Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia». Le condizioni di salute di Berlusconi erano ormai precarie da diverso tempo e, infatti, qualche settimana fa, Helena Prestes, durante una nomination, aveva sorpreso tutti (scatenando anche le risate in studio), chiedendo come stesse l'ex presidente del Consiglio, ricoverato al San Raffaele di Milano da diversi giorni.

Questa sera la puntata dell’#Isola dei Famosi non andrà in onda.

Il televoto attualmente in corso resterà aperto fino alla prossima puntata.

Seguiranno aggiornamenti sui prossimi appuntamenti. pic.twitter.com/n4XR3rqfJy

— L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 12, 2023