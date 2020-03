I Genesis tornano insieme: Rutherford, Collins e Banks in concerto a fine anno ma solo in Gran Bretagna e Irlanda

Per ora solo Gran Bretagna e Irlanda e i biglietti saranno in vendita dal 6 marzo. E' il tour che vedrà ancora una volta insieme i Genesis, o meglio, quello che ne resta. Ecco le date

16 novembre alla 3 arena di Dublino (Irlanda)

19 novembre alla SSE Arena di Belfast (Irlanda del Nord)

23 novembre alla M&S Bank Arena di Liverpool (Inghilterra)

26 novembre alla First Direct Arena di Leeds (Inghilterra)

29 e 30 novembre alla O2 Arena di Londra (Inghilterra)

2 dicembre alla Manchester Arena di Manchester (Inghilterra)

5 dicembre alla Birmingham Arena di Birmingham (Inghilterra)

8 dicembre alla SSE Hydro Arena di Glasgow (Scozia)

11 dicembre alla 3 Utilita Arena di Newcastle (Inghilterra)



Phil Collins & Co., dopo l'ultima tournée del 2007 che aveva toccato anche Roma, con lo storico e spettacolare concerto a Circo Massimo, dunque ci riprovano. L'annuncio è arrivato dalla trasmissione di Zoe Ball su BBC Radio 2, ma era già stato anticipato da numerosi giornali e tabloid inglesi come il Sun qualche giorno prima.

Una reunion a metà visto che del gruppo ci saranno solo Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks. Peter Gabriel e Steve Hackett restano fuori anche se il sogno di ogni vero "genesisiano" è quello di vedere la stessa band che ha suonato fino a The lamb lies down on Broadway nel 1974. Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA