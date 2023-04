Gf Vip, caos dopo la finale: rissa sfiorata, insulti a Oriana, aggrediti Edoardo e Guendalina Tavassi. Cosa è successo

Tensione alle stelle al termine della finale del Grande Fratello Vip. Subito dopo l'annuncio del vincitore da parte del conduttore Alfonso Signorini, nello studio di Cinecittà sarebbe scoppiato il putiferio. A rivelarlo è l'ex gieffino Biagio D'Anelli: «Annuncio, annuncio, annuncio - ha detto su Instagram -. Ieri dopo sei mesi è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si sono spente, c’è stata una rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Sì una lite molto accesa tra le due ragazze».

Nikita, la vincitrice (stratega) del Gf Vip: le liti con Luca, il tentato suicidio, la fuga da casa e l'alleanza con i Donnalisi. «Stavolta ha vinto la verità»

«Rissa sfiorata fra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia»

L'opinionista tv ha aggiunto: «Ma voi mi dovete dire a me, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione? Ma perché deve quasi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale. Bah, per me una cafonata pazzesca».

Gli insulti a Oriana

Ma non è tutto. Sempre al termine della puntata un gruppo di ragazze, appartenenti al gruppo delle "Donnalisi" (le fan di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ndr), avrebbe preso di mira Oriana Marzoli urlando «un beso cariño» (il tormentone dell'influencer venezuelana, ndr) e altre frasi irripetibili. Le giovani sono state poi allontanate dalla sicurezza, come testimonia un video pubblicato da "The Pipol Gossip".

Tavassi aggrediti

Finita qui? Neanche per sogno. Guendalina Tavassi, sorella del finalista Edoardo, ha rivelato di aver subito un'aggresione nella notte, pur senza rivelarne i dettagli: «Stanotte abbiamo fatto le cinque - ha detto nelle stories l'ex gieffina - poi c’era Edo che voleva andare ad un bar a bere cappuccino e Coca-Zero! Uscendo abbiamo anche incontrato tutti i fan dei Donnalisi che ci hanno aggredito! Un bordello!». La dinamica dei fatti non è chiara, ma una cosa sembra evidente a tutti: dopo 169 giorni di convivenza forzata, i "vipponi" sono letteralmente esplosi e con loro anche i fan più incalliti. Nonostante il reality sia finito. Per fortuna, verrebbe da dire.