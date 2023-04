GfVip, rimpatriata dopo la finale: ecco chi c'è insieme ad Antonella Fiordelisi (e chi non c'è)

Sono passati solo alcuni giorni da quando la settima edizione del Grande Fratello Vip è finita, ma gli ex vipponi sentono già la mancanza di vivere tutti insieme in casetta. Beh... non proprio tutti. A distanza di tre giorni dalla finale, alcuni concorrenti hanno organizzato una reunion che ovviamente hanno documentato sui social.

A condividere i primi momenti insieme è stata Antonella Fiordelisi, ormai attivissima sulle piattaforme. Ma con chi era l'ex schermitrice? Scopriamolo insieme.

La reunion dopo la finale

Finalmente «riuniti», scrive Antonella Fiordelisi a corredo del video in cui si mostra insieme ad altri ex vipponi della settima edizione. Immancabile la presenza di Nikita Pelizon, vincitrice del reality show che nell'ultimo periodo aveva legato molto con Antonella Fiordelisi. Accanto a loro, poi, Matteo Diamante, ex concorrente entrato nella Casa come ex fidanzato di Nikita. E, infine, il fidanzato di Antonella, Edoardo Donnamaria, diventati ormai inseparabili.

I commenti

«Sto sognando?», scrive Antonella Fiordelisi, emozionata di poter riabbracciare i suoi amici. «Questo è il gruppo che volevamo», ha scritto un fan. Non mancano, tuttavia, le critiche di chi non ha apprezzato il gesto di Donnamaria nei confronti di Nikita Pelizon. Il video li mostra felici e sorridenti mentre si abbracciano, ma dentro la Casa i rapporti non erano del tutto pacifici, anzi più volte l'ex volto di Forum ha fatto alcuni scivoloni ai danni di Nikita. «Ma quanto è falso Edoardo?», sottolinea un utente. Nessuna replica dalla Fiordelisi che al momento sembra godersi queste giornate in totale relax accanto al suo fidanzato lontano dalla pressione del reality show.