GfVip, il gesto di Edoardo con Nikita stupisce i fan: ecco cosa sta accadendo fuori dalla casa

Fuori dalla casa del GF VIP è accaduto qualcosa di decisamente inaspettato, considerando i rapporti mantenuti fino all'ultimo giorno tra i concorrenti. Edoardo Donnamaria è infatti apparso abbracciato a Nikita Pelizon, durante un breve video sui social condiviso da alcuni dei vipponi, che si sono incontrati dopo la pubblicazione del nuovo progetto musicale del ragazzo: Edoardo ha infatti lanciato il brano "Il cielo stanotte". Sarà forse stato merito di Antonella Fiordelisi, visto il sentimento di amicizia che la lega a Nikita? "Vedere Edoardo ricredersi su Nikita una volta uscito da quell'ambiente stra tossico in cui si trovava, mi rende così felice", "bellissimo vederli insieme, e la canzone di Donnamaria è bellissima" hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com