Harry Potter diventa papà, primo figlio per Daniel Radcliffe (con la storica compagna, Erin Darke)

Daniel Radcliffe, 33 anni, la star di Harry Potter, è diventato papà per la prima volta. L’annuncio è arrivato attraverso uno scatto rubato. L’attore, infatti, è stato immortalato mentre spinge una carrozzina per le strade di New York insieme alla sua storica compagna, Erin Darke, 38 anni. A pubblicare lo scatto è stato il Daily Mail.

Harry Potter diventa padre

La scintilla tra i due attori è scoccata sul set. Non quello della saga di Potter, però, che ha impegnato Radcliffe per anni, facendone un'icona per più generazioni. Nel 2012, Daniel ed Erin si sono conosciuti lavorando al film “Kill Your Darlings”. I riflettori, però, ora sembrano solo una distrazione per i due, tutti concentrati sulla nuova fase della vita.

Nelle foto del Daily Mail, Daniel Radcliffe, in look casual, con cappellino sul capo e mascherina a coprire la bocca, spinge la carrozzina. Al suo fianco, la compagna, in jeans, maglietta scura e cardigan verde.

Era stato sempre il Daily Mail a dare l’annuncio della gravidanza. Una fonte vicina alla coppia, in quell'occasione, aveva commentato: «Daniel è così entusiasta di diventare papà. Il suo rapporto con Erin è davvero speciale e tutti pensano che saranno dei genitori fantastici».